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Зеленський назвав мету України на жовтневому саміті з ЄС

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 18:52
Зеленський назвав мету України на жовтневому саміті з ЄС
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Президент України Володимир Зеленський назвав головну мету України на саміту Україна-ЄС, який має відбутися 1 жовтня.

Про це він заявив в ході телефонної розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами президента, серед головних цілей він бачить оновлення частини Угоди про асоціацію з ЄС.

"Серед головних результатів саміту я бачу підтвердження визнання європейських устремлінь України, досягнення домовленостей про початок роботи по оновленню торговельної частини Угоди про асоціацію, адже вона вже не відображає економічних реалій України та ЄС", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, в Україні створять центр для оновлення Угоди про асоціацію з ЄС.

Крім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС на саміті в жовтні. За його словами, угода має стати більш гнучким. Офіційні переговори про перегляд угоди почнуться в січні 2021 року.

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