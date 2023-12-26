Литва может отправить войска в Индо-Тихоокеанский регион

Сейм Литвы утвердил план международных миссий на 2024 год, в котором предусматривается возможность отправки литовских военнослужащих в Индо-Тихоокеанский регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что такое решение принято потому, что стратегические партнеры страны уделяют этому региону все большее внимание.

Сейм еще летом утвердил стратегические направления в Индо-Тихоокеанском регионе, которыми предполагается "укреплять всестороннее сотрудничество Литвы с вышеупомянутым регионом".

"Для реализации этих целей Государственный совет обороны согласился на участие Литвы в союзнических операциях в регионе, отправлении туда в 10 солдат и гражданских служащих системы национальной обороны", - заявил Ландсбергис.

Усиление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

В конце июля этого года стало известно о том, что США и Австралия планируют усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и открыть общий разведывательный центр.

Уже в августе Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южнокитайском море. Главной целью учений назвали укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

США планируют развернуть ракеты средней дальности наземного базирования в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году для усиления сдерживания Китая.