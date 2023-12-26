ua en ru
Вт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва может отправить войска в Индо-Тихоокеанский регион

Вторник 26 декабря 2023 06:29
UA EN RU
Литва может отправить войска в Индо-Тихоокеанский регион Фото: министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сейм Литвы утвердил план международных миссий на 2024 год, в котором предусматривается возможность отправки литовских военнослужащих в Индо-Тихоокеанский регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что такое решение принято потому, что стратегические партнеры страны уделяют этому региону все большее внимание.

Сейм еще летом утвердил стратегические направления в Индо-Тихоокеанском регионе, которыми предполагается "укреплять всестороннее сотрудничество Литвы с вышеупомянутым регионом".

"Для реализации этих целей Государственный совет обороны согласился на участие Литвы в союзнических операциях в регионе, отправлении туда в 10 солдат и гражданских служащих системы национальной обороны", - заявил Ландсбергис.

Усиление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

В конце июля этого года стало известно о том, что США и Австралия планируют усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и открыть общий разведывательный центр.

Уже в августе Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южнокитайском море. Главной целью учений назвали укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

США планируют развернуть ракеты средней дальности наземного базирования в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году для усиления сдерживания Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва
NEWS
В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: названа причина
В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: названа причина
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ