Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, - глава Минобороны

Он признал, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. При этом министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретные меры и следит за тем, какие решения по данному вопросу примет Польша.

"Направление правильное. В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - заявил Кащюнас.

Он подчеркнул, что никто не будет собирать украинских мужчин и отвозить в Украину.

"Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы", - заявил министр.



