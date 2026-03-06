Литва может помочь США в войне с Ираном: о чем речь

Литва как надежный союзник по НАТО может рассмотреть возможность предоставления своей территории для поддержки операции США против Ирана.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По словам литовского лидера, статус надежного и ответственного союзника по НАТО обязывает страну поддерживать партнеров в критические моменты.
Науседа подчеркнул, что из-за значительного географического расстояния Литвы от "горячих точек" Ближнего Востока речь идет не о прямом участии в боевых действиях, а о логистической поддержке.
"Мы рассмотрим такую возможность. Скорее всего, она не будет предоставлена в каких-либо непосредственно военных целях, а в логистических", - подчеркнул президент.
Ранее командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас высказался более конкретно. Он отметил, что страна могла бы предоставить свою территорию для базирования американских бомбардировщиков и истребителей, участвующих в операциях против Ирана.
Впрочем, командующий уточнил, что это пока "гипотетический сценарий", поскольку соответствующие политические решения еще не приняты.
Напомним, ранее Испания и Италия приняли решение об усилении военного присутствия на Кипре. Это произошло после удара иранского беспилотника по британской базе на острове.
Для обеспечения противовоздушной обороны и поддержки эвакуации гражданских Испания направляет фрегат "Кристобаль Колон", который будет действовать совместно с французским авианосцем "Шарль де Голль" и греческим флотом.
Параллельно Италия готовит к развертыванию в регионе военно-морские силы и системы ПВО для защиты от ракет и дронов.