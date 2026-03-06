RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Литва может помочь США в войне с Ираном: о чем речь

19:18 06.03.2026 Пт
2 мин
Балтийская страна хочет проявить себя как надежный союзник по НАТО
aimg Иван Носальский
Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)

Литва как надежный союзник по НАТО может рассмотреть возможность предоставления своей территории для поддержки операции США против Ирана.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам литовского лидера, статус надежного и ответственного союзника по НАТО обязывает страну поддерживать партнеров в критические моменты.

Помощь с логистикой

Науседа подчеркнул, что из-за значительного географического расстояния Литвы от "горячих точек" Ближнего Востока речь идет не о прямом участии в боевых действиях, а о логистической поддержке.

"Мы рассмотрим такую ​​возможность. Скорее всего, она не будет предоставлена ​​в каких-либо непосредственно военных целях, а в логистических", - подчеркнул президент.

Военный сценарий: самолеты и базы

Ранее командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас высказался более конкретно. Он отметил, что страна могла бы предоставить свою территорию для базирования американских бомбардировщиков и истребителей, участвующих в операциях против Ирана.

Впрочем, командующий уточнил, что это пока "гипотетический сценарий", поскольку соответствующие политические решения еще не приняты.

Участие стран Европы

Напомним, ранее Испания и Италия приняли решение об усилении военного присутствия на Кипре. Это произошло после удара иранского беспилотника по британской базе на острове.

Для обеспечения противовоздушной обороны и поддержки эвакуации гражданских Испания направляет фрегат "Кристобаль Колон", который будет действовать совместно с французским авианосцем "Шарль де Голль" и греческим флотом.

Параллельно Италия готовит к развертыванию в регионе военно-морские силы и системы ПВО для защиты от ракет и дронов.

