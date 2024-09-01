Литва мобилизовала 5,5 тысячи добровольцев для защиты государства, - Polskie Radio

Литва мобилизовала 5,5 тысячи гражданских лиц, желающих защищать государство. В мирное время они станут связующим звеном между населением и армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

Больше всего добровольцев вызвалось в Вильнюсском регионе. Речь идет о более 2,5 тысяч человек.

"Я хочу быть полезным", - сказал один из добровольцев Томаш Божероцкий, историк из Вильнюсского университета, отметив, что стремился приобрести конкретные навыки.

В общей сложности, все 5,5 тысячи человек зарегистрировались в комендатурах или специальных офисах комендантов. В сентябре добровольцы пройдут отбор, а затем приступят к специализированным тренингам. Первые занятия запланированы на октябрь.

Процесс регистрации спецназовцев закончился вчера, 31 августа, в полночь.

Понятие комендатуры в Литве

Комендатуры - это инициатива литовской власти по привлечению гражданского населения к защите страны.

По словам Божероцкого, это не только подготовка к партизанской войне в случае возможной оккупации, но и регистрация и добровольное участие в другой сфере общественной жизни.

"Это может быть логистика или психология. Не все из нас созданы для того чтобы быть солдатами", - отметил историк.

Как пишет издание, во время войны комендатуры выполняют задачи, такие как борьба с диверсионными группами, защита объектов критической инфраструктуры, установка блокпостов и контроль за процессом эвакуации.