RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва в июле предоставит Украине военной помощи на почти 25 млн евро

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва предоставит Украине военной помощи и оружия на 24 млн евро. Речь идет о поставках в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Об этом министр сообщал во время виртуального заседания "Рамштайн".

"Военную поддержку от Литвы для Украины предоставят в июле на 24 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Также министр предложил создать "коалицию мудрости", ведь такая шестигосударственная мини-коалиция уже работает в Литве, готовит украинских специалистов по образованию.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Также вчера во время вчерашней встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.

До этого Анушаускас, находясь с неанонсированным визитом в Киеве, представил своему украинскому коллеге Алексею Резникову долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщала, что военная, гуманитарная и финансовая помощь от Литвы в Украине достигла 1 миллиарда долларов евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВойна в Украине