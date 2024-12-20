Литва до конца года направит 10 млн евро на украинское оружие

Литва направит первый транш на производство оружия в Украине. Деньги будут выделены в рамках "датской инициативы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с литовскими коллегами.
По его словам, есть договоренности о первом транше Литвы в размере 10 млн евро на реализацию "датской инициативы" уже в этом году.
"По датскому примеру, но фактически Литва стала второй страной среди наших партнеров, которая уже имплементирует такой подход", - подчеркнул глава правительства.
Стоит отметить, что в этом году Украина и Дания согласовали новую модель, в рамках которой партнеры смогут инвестировать в производство украинского оружия. В свою очередь союзники получат доступ к современным военным технологиям.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров договорился с Литвой о привлечении страны к "датской инициативе". Отмечалось, что Литва профинансирует производство дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляныця".
Также Украина согласовала со Швецией финансирование отечественных оборонных проектов. Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по "датской модели".
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