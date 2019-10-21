Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Зокрема, сторони обговорили співробітництва щодо реабілітації поранених українських військових

Україна сподівається на посилення співробітництва з Естонією в обороні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, 21 жовтня відбулася зустріч глави Міноборони Андрія Загороднюка з естонською делегацією на чолі з міністром оборони Юрі Луйком.

"Естонія є надійним партнером та другом України. Це країна, яка підтримує нас як політично, так і в сфері оборони. Ми сподіваємося на посилення оборонного співробітництва між нашими країнами", - підкреслив Загороднюк.

Зокрема, основною темою зустрічі стало обговорення питань співробітництва між міністерствами оборони України та Естонії у сферах організації територіальної оборони та кібербезпеки. Загороднюк акцентував увагу на важливості вивчення та обміну досвідом Естонії із зазначених питань.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання співробітництва у сфері реабілітації поранених українських військових та реформування системи медичного забезпечення. Міністр оборони України наголосив на важливості посилення співпраці у реформуванні української військової освіти", - вказано у повідомленні.

У свою чергу Луйк запевнив українську сторону у подальшій підтримці територіальної цілісності та незалежності України, а також висловив сподівання на продовження ефективної та взаємовигідної співпраці між оборонними відомствами двох країн.

Нагадаємо, Загороднюк заявив, що в Міноборони зараз іде процес розробки нової концепції територіальної оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, у Міноборони проводять перевірки щодо нецільового використання коштів у відомстві.