Литва готова предоставить укрытие президенту Грузии в случае "необходимости"

"Естественно, что Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость, но пока президент Зурабишвили очень четко дала понять, что она будет стоять вместе со своим народом в Тбилиси", - заявил Скайсгирите.

Протесты в Грузии

На парламентских выборах 26 октября политическая партия «Грузинская мечта», возглавляемая Ираклием Кобахидзе, одержала победу с результатом в 54% голосов. Оппозиционные силы получили значительно более скромные показатели - от 8% до 11%.

Процесс голосования сопровождался многочисленными нарушениями, которые были зафиксированы на избирательных участках, но Центральная избирательная комиссия отказалась их учитывать. В ответ оппозиция заявила о непризнании результатов выборов и организовала протестные акции в столице Грузии - Тбилиси.

28 ноября премьер-министр Кобахидзе сообщил о решении правительства отложить переговоры по вступлению в Европейский Союз (ЕС) до конца 2028 года. Это решение вызвало волну возмущения среди граждан, и тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, требуя перемен. Протесты продолжаются уже несколько дней, причем каждую ночь силовые структуры применяют силу для их разгона и задерживают участников.

На фоне этих событий Соединенные Штаты приостановили механизм стратегического партнерства с Грузией. Президент Зурабишвили должна уйти в отставку, но она отказалась от такого решения и не признает результаты выборов легитимными.

Более детальный анализ ситуации и возможность трансформации протестов в революцию читайте в специальном материале РБК-Украина.