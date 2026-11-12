Литва поможет Украине оборудованием для энергетики перед новыми атаками РФ

Лидеры обсудили помощь украинской энергетике и логистическую поддержку. По словам Зеленского, сейчас очень сложно во многих городах и в Украине понимают, какие объекты могут стать целями новых атак.

Литва предоставит часть требуемого оборудования. Решение об этом уже принято, и Украина ожидает поставок.

Зеленский рассказал Науседе о встречах, состоявшихся в Абу-Даби. Он отметил, что Украина и Литва максимально координируются по всем вопросам, касающимся мирных усилий.

"Самое важное - удалось договориться об обмене пленными, и рассчитываем, что он будет большим", - подчеркнул президент.

Также президенты говорили о председательстве Литвы в Совете ЕС первой половины 2027 года. Украина стремится к концу 2026 открыть все переговорные кластеры, а во время литовского председательства уже закрывать переговорные разделы. По словам Зеленского, Литва полностью поддерживает идеи, которые могут ускорить этот процесс.