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Литва поможет купить Patriot для Украины: министр огласила сумму взноса

Литва, Суббота 26 июля 2025 17:23
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Литва поможет купить Patriot для Украины: министр огласила сумму взноса Фото: министр обороны Литвы Довиле Шакалиене (facebook.com/dovile.sakaliene)
Автор: Карина Левицкая

Литва объявила о намерении присоединиться к закупке американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Планируется выделить до 30 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила, что страна планирует сделать вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.

"Литва готова внести свой вклад в закупку для Украины Patriot производства Соединенных Штатов. И также, как последнее замечание, как единственный министр обороны НАТО, на которого наложил санкции Китай, я действительно понимаю, что поставлено на карту", - добавила она.

После встречи с министром обороны США Питом Хегсетом она сообщила, что Литва планирует выделить до 30 миллионов евро для достижения этой цели.

Patriot для Украины

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot при поддержке стран НАТО, заверив, что Киев получит 17 таких комплексов.

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" союзники подтвердили готовность помочь в усилении ПВО Украины.

Министр обороны Германии заявил о намерении передать два комплекса Patriot, однако подчеркнул необходимость их быстрой замены. Министр обороны Нидерландов также подтвердил значительный вклад в передачу этих систем.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин вместе с Норвегией сделают важный вклад в усиление украинской противовоздушной обороны.

В то же время, 23 июля появилась информация, что поставки систем Patriot, о которых говорил президент США, ожидаются не раньше весны 2026 года.

Однако, как оказалось, ранее на этой неделе Украина уже получила новую систему Patriot, доставка которой ранее обсуждалась с представителями немецкого правительства.

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