Литва поможет купить Patriot для Украины: министр огласила сумму взноса

Литва объявила о намерении присоединиться к закупке американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Планируется выделить до 30 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила, что страна планирует сделать вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.

"Литва готова внести свой вклад в закупку для Украины Patriot производства Соединенных Штатов. И также, как последнее замечание, как единственный министр обороны НАТО, на которого наложил санкции Китай, я действительно понимаю, что поставлено на карту", - добавила она.