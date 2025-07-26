Литва поможет купить Patriot для Украины: министр огласила сумму взноса
Литва объявила о намерении присоединиться к закупке американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Планируется выделить до 30 миллионов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила, что страна планирует сделать вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.
"Литва готова внести свой вклад в закупку для Украины Patriot производства Соединенных Штатов. И также, как последнее замечание, как единственный министр обороны НАТО, на которого наложил санкции Китай, я действительно понимаю, что поставлено на карту", - добавила она.
После встречи с министром обороны США Питом Хегсетом она сообщила, что Литва планирует выделить до 30 миллионов евро для достижения этой цели.
Patriot для Украины
Недавно президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot при поддержке стран НАТО, заверив, что Киев получит 17 таких комплексов.
Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" союзники подтвердили готовность помочь в усилении ПВО Украины.
Министр обороны Германии заявил о намерении передать два комплекса Patriot, однако подчеркнул необходимость их быстрой замены. Министр обороны Нидерландов также подтвердил значительный вклад в передачу этих систем.
Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин вместе с Норвегией сделают важный вклад в усиление украинской противовоздушной обороны.
В то же время, 23 июля появилась информация, что поставки систем Patriot, о которых говорил президент США, ожидаются не раньше весны 2026 года.
Однако, как оказалось, ранее на этой неделе Украина уже получила новую систему Patriot, доставка которой ранее обсуждалась с представителями немецкого правительства.
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