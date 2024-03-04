Литва присоединится к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

"Это очень важная инициатива, особенно в этот период, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились", - отметила Шимоните.

Она не рассказала, каким образом Литва будет помогать в чешской инициативе и какую сумму готова на это пожертвовать.

В то же время, литовский премьер подчеркнула, что ее страна будет продолжать поддерживать все форматы помощи, которые будут повышать способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии.

Чешская инициатива

Напомним, ранее стало известно, что Чехия обнаружила для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. В ближайшие недели они могут отправиться ВСУ.

Недавно Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы быстрее доставить крайне необходимую военную технику в Украину. Ожидается, что предложение будет сделано в начале марта.

Нидерланды же сообщили о выделении более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу закупки артиллерийских снарядов за пределами ЕС.

Также Бельгия выделила 200 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов, в которых остро нуждается Украина.

К тому же недавно сообщалось, что украинские военные собираются получить первую партию из сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в рамках международных усилий по поиску боеприпасов.