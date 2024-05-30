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Литва присоединилась к коалиции по усилению ПВО в Украине

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Литва во главе с Германией, Францией и США стала еще одним членом коалиции по поиску противовоздушной обороны для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал у себя в Twitter.

По его словам, Литва внесет свой вклад в усиление украинского ПВО. В частности, украинским военным будут переданы мобильные радары воздушного наблюдения.

"Военная поддержка Украины имеет решающее значение. Украине нужно оружие, а не обещания. Давайте перейдем от слов к делу", - написал Науседа.

ПВО для Украины

Из-за увеличения российских обстрелов с начала 2024 года Украина столкнулась с нехваткой противовоздушной обороны.

Именно поэтому Германия предложила создать коалицию по поиску ПВО для Украины, к которой уже присоединились ряд стран. В течение весны власти Украины проводили переговоры со своими партнерами по вопросу ПВО.

В результате этого о передаче Patriot сообщила Германия, позже стало известно, что Нидерланды также хотят собрать и передать Украине систему Patriot .

А сегодня президент Владимир Зеленский заявил, чтоУкраина уже получила часть подтверждений от лидеров по увеличению возможностей противовоздушной обороны.

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