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Литва просить скликати позачергове засідання Ради ЄС через мігрантів

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Вільнюс, Четвер 29 липня 2021 21:09
Литва просить скликати позачергове засідання Ради ЄС через мігрантів Фото: Агне Білотайте, глава МВС Литви (facebook.com LRVRM)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте звернулася до глави МВС Словенії з закликом скликати позачергове засідання Ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу. Литва хоче обговорити на засіданні ситуацію з напливом нелегальних мігрантів з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Литви.

"Пройшло всього два тижні з останньої зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, коли я детально проінформувала своїх колег про ситуацію в Литві, і кількість нелегальних мігрантів за цей час збільшилася майже удвічі. Ця ситуація вимагає негайних дій та рішень", - наголосила Білотайте.

У зверненні до словенської колеги глава МВС Литви зазначила, що Вільнюс потребує реальної політичної, фінансової та експертної підтримки, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів та запобігти їх потраплянню в інші країни ЄС.

"Одне з найважливіших завдань - встановлення фізичного бар'єру", - заявила вона.

Цього року, за даними МВС Литви, литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули 3145 мігрантів.

Нагадаємо, Україна вирішила допомогти Литві у боротьбі з потоком нелегалів з Білорусі. Українська сторона передасть Литві колючий дріт.

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Литва нелегалы Рада Європи
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