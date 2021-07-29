Литва просить скликати позачергове засідання Ради ЄС через мігрантів

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте звернулася до глави МВС Словенії з закликом скликати позачергове засідання Ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу. Литва хоче обговорити на засіданні ситуацію з напливом нелегальних мігрантів з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Литви .

"Пройшло всього два тижні з останньої зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, коли я детально проінформувала своїх колег про ситуацію в Литві, і кількість нелегальних мігрантів за цей час збільшилася майже удвічі. Ця ситуація вимагає негайних дій та рішень", - наголосила Білотайте.

У зверненні до словенської колеги глава МВС Литви зазначила, що Вільнюс потребує реальної політичної, фінансової та експертної підтримки, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів та запобігти їх потраплянню в інші країни ЄС.

"Одне з найважливіших завдань - встановлення фізичного бар'єру", - заявила вона.

Цього року, за даними МВС Литви, литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули 3145 мігрантів.