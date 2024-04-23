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Литва анонсировала помощь, чтобы заполнить "пробел" в ПВО Украины

Фото: Литва анонсировала новую помощь для усиления украинской ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва передаст Украине радары для систем противовоздушной обороны. Это "заполнит пробел" в украинской ПВО.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АрміяInform".

"Литва стремится заполнить еще один пробел в противовоздушной обороне Украины - мы купим радары. Сейчас мы просматриваем наши приоритеты, чтобы как можно быстрее внести свой вклад в безопасность Украины радиолокационными системами воздушного пространства. Все альтернативы приобретению противовоздушной обороны должны быть использованы и сделаны срочно", - отметил министр. 

Он напомнил, что потребности в ПВО являются наиболее актуальными для Украины. При этом ВСУ не хватает не только систем ПВО для защиты неба, но и боеприпасов. 

"Через несколько месяцев Украина, вероятно, снова столкнется с нехваткой боеприпасов. Поэтому нужно искать возможности для немедленного предоставления боеприпасов. Теперь для этого есть хорошая возможность на международных рынках", - добавил Кашюнас.

ПВО для Украины

Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по Украине различным вооружением. Для атак они используют дроны, ракеты, авиационные бомбы и не только.

В частности, последнее время для украинских сил противовоздушной обороны проблемой стали постоянные атаки баллистическим оружием. Для уничтожения подобных воздушных целей у Украины есть только несколько систем, одна из них Patriot.

Украинские чиновники усилили призывы к союзникам о передаче таких систем. Как рассказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас ведутся переговоры о четырех батареях Patriot для украинских воинов.

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