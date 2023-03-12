"Рыцари Зимнего похода" показали, как из дронов уничтожают оккупантов под Бахмутом

"Подраздел Курта "засевает" российские удобрения на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, россияне пытаются прорвать оборону Бахмута, однако теряют сотни солдат.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что оборона Бахмута ломает планы россиян и заставляет их отказаться от продвижения вперед.

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