Литовцы купили генераторы и обогреватели для Украины. Первая партия уже отправлена

Как уточняют организаторы акции, в первую посылку вошли 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных приборов для освещения, а еще: топливо, баки и масло.

Общая стоимость такой партии составляет около 65 тысяч евро.

Инициативу осуществляет неправительственная организация "Сильны вместе" и Национальный музей изобразительного искусства Литвы.

Вторую партию планируют отправить в Украину через несколько недель, а всего до конца зимы организаторы акции надеются приобрести и передать украинцам 2 тысячи генераторов.

Отмечается, что все оборудование отправят в центры беженцев и реабилитационные центры Украины, в культурные учреждения, музеи, которые также уже стали многофункциональными объектами.