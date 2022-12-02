RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литовцы купили генераторы и обогреватели для Украины. Первая партия уже отправлена

Фото: из Литвы отправили в Украину партию генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, которые закупили жители этой страны и представители бизнеса в рамках инициативы "Согрей Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как уточняют организаторы акции, в первую посылку вошли 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных приборов для освещения, а еще: топливо, баки и масло.

Общая стоимость такой партии составляет около 65 тысяч евро.

Инициативу осуществляет неправительственная организация "Сильны вместе" и Национальный музей изобразительного искусства Литвы.

Вторую партию планируют отправить в Украину через несколько недель, а всего до конца зимы организаторы акции надеются приобрести и передать украинцам 2 тысячи генераторов.

Отмечается, что все оборудование отправят в центры беженцев и реабилитационные центры Украины, в культурные учреждения, музеи, которые также уже стали многофункциональными объектами.

Ранее сообщалось, что Европейский союз передаст Украине еще 40 электрогенераторов.

Напомним также, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литвагенератор