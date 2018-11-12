Литовського держслужбовця знову хочуть судити за розпалювання ненависті до росіян

Ілюстративне фото: Дарюс Кела (Delfi)

Чиновник назвав Росію країною невдах і сказав, шо вона буде знищена

Вільнюська окружна прокуратура просить визнати старшого спеціаліста відділу громадського порядку Вільнюського міського самоврядування Дарюса Келу винним у підбурюванні проти російського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Раніше Келу виправдав суд. Однак прокуратура просить визнати чоловіка винним і заборонити йому на п'ять років працювати на держслужбі. Також для нього просять покарання у вигляді обмеженням волі строком на два роки із забороною виходити з дому з 22:00 до 6:00 годин.

Службовця звинуватили після того, як в лютому 2017 року він написав коментарі до статей про військовий конфлікт в Україні та російські військові навчання в Калінінградській області. Тоді він назвав Росію - ворогом Литви і всього світу, країною злиднів, голоду і невдах, і сказав, що вона буде знищена. Також Келу залишав коментарі, у яких називав росіян "кацапами", а Росію - "смердючою фашистською державою, якою керує олігарх фюрер Путін".

Ще в одному з коментарів він висловив радість через те, що на сході України "були вбиті кацапи, які вбили тисячі людей, тому зараз тілами кацапів в Україні засіяні поля, їх не прибирають, вони там гниють на полі бою, але є від них і одна користь - трупи солдат звироднілої Росії удобрюють українську землю".

Службовець свою провину не визнає. Виправдовується він тим, що у коментарях писав не про російський народ, а про Росію як державу і політику її керівників.

Суд у липні виправдав Дарюса Келу за звинуваченням у розпалюванні ненависті до російського народу. Суддя Робертас Райніс оголосив, що Кела не вчинив дій, що мають ознаки злочину, адже основна частина коментарів Кели була спрямована не проти російського народу, а його частини - військових, які вчинили і вчиняють злочини.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що Литва відчуває загрозу Росії, тому розвиває співробітництво з найближчими сусідами, зокрема, з Польщею.