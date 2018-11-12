Литовского госслужащего снова хотят судить за разжигание ненависти к русским

Иллюстративное фото: Дарюс Кэла (Delfi)

Чиновник назвал Россию страной неудачников и сказал, что она будет уничтожена

Вильнюсская окружная прокуратура просит признать старшего специалиста отдела общественного порядка Вильнюсского городского самоуправления Дарюса Кэлу виновным в подстрекательстве против русского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Ранее Кэлу оправдал суд. Однако прокуратура просит признать мужчину виновным и запретить ему на пять лет работать на госслужбе. Также для него просят наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с запретом выходить из дома с 22:00 до 6:00.

Госслужащего обвинили после того, как в феврале 2017 он написал комментарии к статьям о военном конфликте в Украине и российские военные учения в Калининградской области. Тогда он назвал Россию - врагом Литвы и всего мира, страной нищеты, голода и неудачников, и сказал, что она будет уничтожена. Также Кэлу оставлял комментарии, в которых называл русских "кацапами", а Россию - "вонючим фашистским государством, которым руководит олигарх фюрер Путин".

Еще в одном из комментариев он выразил радость оттого, что на востоке Украины "были убиты кацапы, которые убили тысячи людей, поэтому сейчас телами кацапов в Украине засеяны поля, их убирают, они там гниют на поле боя, но есть от них и одна польза - трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю".

Служащий свою вину не признает. Оправдывается он тем, что в комментариях писал не о русском народе, а о России как государстве и политике ее руководителей.

Суд в июле оправдал Дарюса Кэлу по обвинению в разжигании ненависти к русскому народу. Судья Робертас Райнис объявил, что Кэла не совершил действий, имеющих признаки преступления, так как основная часть комментариев Кэли была направлена ​​не против русского народа, а его части - военных, совершивших и совершающих преступления.

Напомним, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что Литва чувствует угрозу России, поэтому развивает сотрудничество с ближайшими соседями, в частности с Польшей.