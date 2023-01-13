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Литовский парламент наградил Зеленского премией Свободы

Фото: президент Владимир Зеленский (rada.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Литовский парламент наградил президента Украины Владимира Зеленского премией Свободы в День защитников свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт LRT .

Зеленский присутствовал на заседании дистанционно. Он выступил с речью перед парламентариями, а награду от его имени принял посол Украины в Литве Петр Бешта

Во время награждения глава Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что лидерство Зеленского вдохновило как украинцев, так и лидеров западных стран сделать больше для ускорения окончания войны.

"Этот человек уже стал своеобразным символом. Очевидно, что человек был создан для этой должности в то время. Его лидерство, его сила воли вдохновляли всех - и тех, кто непосредственно участвовал в зоне боевых действий, и стоящих рядом сделать немного больше, чтобы эта страшная война скорее закончилась и Россия надолго усвоила урок. Что зло, грязь, принуждение, сила не помогут РФ реализовать свои цели, что стремление к свободе сильнее, а свобода всегда победит тьму", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что врученная премия также касается всего украинского народа.

Премия Свободы была основана как награда за вклад в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают ежегодно на торжественном заседании сейма 13 января – в День защитников свободы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме вручил своему американскому коллеге Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS.

Также ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием в Верховную Раду .

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