Литовские активисты передали Украине новую партию антидроных комплексов

Представители организации Blue/Yellow сообщили, что кроме беспилотников в рамках этой кампании в Украину еще предстоит поставить 303 монокуляра ночного видения и лазерные прицелы.

Эти комплекты, а также другие средства поддержки, предоставленные в рамках проекта "Радаром", предназначены для помощи украинским войскам в защите от вражеских беспилотников и повышения эффективности выполнения задач на передовой.

Директор Blue/Yellow Лаура Паукште отметила, что в Украине существует острая потребность в таких безопасных наборах для солдат.

Кампания "Радаром" собрала 8,56 миллиона евро на закупку 1 141 комплекта оборудования для украинских солдат. В комплект входят индивидуальные беспилотники, монокуляры ночного видения и лазерные прицелы производства литовских компаний Brolis Semiconductors и NT Service. Стоимость каждого комплекта составляет 7 500 евро.