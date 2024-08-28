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Литовские активисты передали Украине новую партию антидроных комплексов

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду в Украину была отправлена последняя партия из 22 антидроных комплексов в рамках кампании "Радаром", завершив закупку 1 141 антидрона для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Представители организации Blue/Yellow сообщили, что кроме беспилотников в рамках этой кампании в Украину еще предстоит поставить 303 монокуляра ночного видения и лазерные прицелы.

Эти комплекты, а также другие средства поддержки, предоставленные в рамках проекта "Радаром", предназначены для помощи украинским войскам в защите от вражеских беспилотников и повышения эффективности выполнения задач на передовой.

Директор Blue/Yellow Лаура Паукште отметила, что в Украине существует острая потребность в таких безопасных наборах для солдат.

Кампания "Радаром" собрала 8,56 миллиона евро на закупку 1 141 комплекта оборудования для украинских солдат. В комплект входят индивидуальные беспилотники, монокуляры ночного видения и лазерные прицелы производства литовских компаний Brolis Semiconductors и NT Service. Стоимость каждого комплекта составляет 7 500 евро.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва является одним из ключевых союзников Украины и оказывает помощь Киеву с самого начала полномасштабного вторжения России. Вильнюс предоставляет не только финансовую и гуманитарную, но и военную поддержку.

Недавно Литва передала 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

В апреле Литва поставила Украине бронетранспортеры M577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и снаряжение.

Ранее Государственный совет обороны Литвы поддержал решение о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.

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