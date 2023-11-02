Литовская таможня усилит контроль за ввозом товаров в Беларусь и Россию

"Во избежание возможного обхода санкций, литовская таможня с ноября усиливает контроль за ввозом подсанкционных товаров через Литву в Россию и Беларусь", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено классификации экспортируемых товаров. По данным таможни, были случаи, когда экспортируемые товары классифицировались по немаркированным товарным позициям в попытке избежать санкций.

"В надежде на понимание сообщаем представителям бизнеса, что в связи с усилением контроля за вывозимыми товарами, сроки таможенного оформления экспортных процедур могут увеличиться", - сообщают в таможне.

Санкционное давление Литвы на Россию

В сентябре Латвия, Литва и Эстония запретили въезд автомобилей с российскими номерами, выполнив рекомендации Европейской комиссии по применению санкций.

Также президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики против России.

Недавно стало известно, что в Литве с ноября начнет действовать запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).