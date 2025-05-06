Что нельзя делать после укуса змеи: пять ошибок, которые могут стоить здоровья
С наступлением тепла в Украине начался сезон активности змей. Большинство из них не представляют опасности для человека, однако среди них есть и ядовитые виды, которых стоит остерегаться.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Какие ядовитые змеи водятся в Украине
В Украине обитает три вида ядовитых змей:
- Гадюка обыкновенная - самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, а также иногда в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине;
- Гадюка степная - редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Обитает в степях на юге страны, в частности в заповедниках;
- Гадюка Никольского - темная, почти черная, также в Красной книге. Живет на северо-востоке Украины.
Эти змеи обычно избегают людей и атакуют только в случае угрозы.
Как избежать укуса
Чтобы избежать укуса стоит придерживаться нескольких важных советов:
- надевайте плотные штаны и высокие ботинки, если идете на природу;
- избегайте резких движений, если увидели змею - дайте ей отползти;
- проверяйте место отдыха, постучав палкой по бревну или траве перед тем, как сесть.
Что делать, если укусила змея
После укуса змеи нужно немедленно обратиться к врачу, особенно если пострадал ребенок или человек с аллергией;
При отсутствии медицинской помощи:
- ограничьте движение пострадавшего;
- освободите место укуса от одежды и обуви;
- поднимите конечность, обработайте антисептиком и наложите легкую повязку;
- дайте 1-2 таблетки противоаллергического средства.
Чего нельзя делать:
- не накладывайте жгут;
- не прижигайте рану;
- не давайте алкоголь.
Даже если яд гадюки обычно не смертелен, помощь врача обязательна - это убережет от осложнений.
Ранее РБК-Украина писало, что на Закарпатье зафиксировали первый в этом году укус змеи - пострадал 64-летний мужчина. Медики напомнили, как правильно действовать в такой ситуации: сохранять спокойствие, обездвижить конечность, пить воду, обработать рану, не высасывать яд и не накладывать жгут. В тяжелых случаях возможны серьезные симптомы, в частности отек и потеря сознания.
Также мы рассказывали о видах змей, которые являются самыми большими и какую угрозу они могут представлять для людей.
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