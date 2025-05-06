Что нельзя делать после укуса змеи: пять ошибок, которые могут стоить здоровья

С наступлением тепла в Украине начался сезон активности змей. Большинство из них не представляют опасности для человека, однако среди них есть и ядовитые виды, которых стоит остерегаться.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Какие ядовитые змеи водятся в Украине В Украине обитает три вида ядовитых змей: Гадюка обыкновенная - самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, а также иногда в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине;

- самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, а также иногда в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине; Гадюка степная - редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Обитает в степях на юге страны, в частности в заповедниках;

- редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Обитает в степях на юге страны, в частности в заповедниках; Гадюка Никольского - темная, почти черная, также в Красной книге. Живет на северо-востоке Украины. Эти змеи обычно избегают людей и атакуют только в случае угрозы. Как избежать укуса Чтобы избежать укуса стоит придерживаться нескольких важных советов: надевайте плотные штаны и высокие ботинки, если идете на природу;

избегайте резких движений, если увидели змею - дайте ей отползти;

проверяйте место отдыха, постучав палкой по бревну или траве перед тем, как сесть. Что делать, если укусила змея После укуса змеи нужно немедленно обратиться к врачу, особенно если пострадал ребенок или человек с аллергией; При отсутствии медицинской помощи: ограничьте движение пострадавшего;

освободите место укуса от одежды и обуви;

поднимите конечность, обработайте антисептиком и наложите легкую повязку;

дайте 1-2 таблетки противоаллергического средства. Чего нельзя делать: не накладывайте жгут;

не прижигайте рану;

не давайте алкоголь. Даже если яд гадюки обычно не смертелен, помощь врача обязательна - это убережет от осложнений.