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Лето в Карпатах и не только. Как детям защитников и переселенцев попасть в бесплатный лагерь

Как семьям военных и переселенцев отправить ребенка в бесплатный лагерь (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Дети, пострадавшие от войны, а также из семей военных и переселенцев имеют право на бесплатный отдых. Благотворительные организации организуют ряд летних лагерей. Для участия необходимо зарегистрироваться.

РБК-Украина рассказывает, куда могут отправиться на бесплатный отдых дети военных, переселенцев и из семей уязвимых категорий.

Отдых в Карпатах для детей, пострадавших от войны

Благотворительный фонд "Голоса детей" при поддержке Фонда Елены Зеленской проведет четыре двухнедельных кемпа в Карпатах. Для участия в нем приглашают детей 10-16 лет, пострадавших от войны, в том числе с деоккупированных и прифронтовых территорий.

Кто может подать заявку:

  • дети военнослужащих, а также потерявшие родителей из-за войны
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, испытавшие влияние войны
  • дети со статусом ВПЛ
  • дети из многодетных/опекунских семей
  • дети, проживающие на прифронтовых территориях

Программа кемпа предусматривает психосоциальную поддержку детей, а также активности, которые разовьют их таланты и креативность. Для участников кемпа подготовили творческие и музыкальные мастер-классы, занятия по арт-терапии, посещение термальных бассейнов, прогулки по Карпатам и спортивные соревнования.

Для участия нужно заполнить форму.

На лето запланировано 4 кемпа продолжительностью по две недели (фото:voices.org.ua)

Лагерь для подростков со статусом ВПЛ и детей военных из Львова

Целью юношеского клуба "Свиты" является поддержка подростков, пострадавших из-за войны. В лагере будет упор на психологическое восстановление и внешкольное образование.

Для того чтобы попасть в лагерь, нужно:

  • подписаться на страницу Instagram svity.lviv

  • подписаться на телеграмм-канал (ссылка в шапке профиля)

  • заполнить анкету для участия в программе (ссылка в шапке)

  • активно посещать занятия

  • собрать специальные наклейки за участие в мероприятиях

Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.

Отдых в лагере Артек

Правительство расширило список категорий детей, которые могут отправиться на бесплатный отдых в лагерь Артек, который имеет две локации - в Киеве и Закарпатской области.

Бесплатно отдохнуть могут:

  • дети участников боевых действий
  • дети погибших военных
  • дети со статусом ВПЛ
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки
  • дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одной приемной семье или детском доме семейного типа
  • дети из малообеспеченных семей
  • дети, в которых отец или мать погибли, пропали без вести или умерли от ранения, полученного в зоне проведения АТО

Для участия в лагере следует подать заявку в органах социальной защиты областных военных администраций.

Заявку на участие в лагере следует подать в областною военную администрацию (фото: Getty Images)

Отдых для детей из Луганской области

Северодонецкий детско-юношеский комплекс "Юность" организует отдых для детей от 6 до 17 лет из Северодонецкого общества. В Днепре для детей устроят разнообразные активности и развлечения.

В программе:

  • квесты
  • игровые и развлекательные программы
  • мастер-классы

Для участия нужно заполнить форму по ссылке. Дополнительная информация по телефону: 095 093 84 83.

Оздоровление детей, находящихся в Донецкой области

Волновахская городская военно-гражданская администрация организует отдых для детей в возрасте от 7 до 18 лет, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Продолжительность оздоровительной путевки - 21 день, отдыха - 14 дней.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Заполненные документы с электронной подписью следует посылать на электронную почту ЦНАП Волновахской городской ЦВА по адресу cnap.volnovahavca@dn.gov.ua. В письме следует указать "Оздоровление".

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Дети