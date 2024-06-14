Лето в Карпатах и не только. Как детям защитников и переселенцев попасть в бесплатный лагерь

Дети, пострадавшие от войны, а также из семей военных и переселенцев имеют право на бесплатный отдых. Благотворительные организации организуют ряд летних лагерей. Для участия необходимо зарегистрироваться.
РБК-Украина рассказывает, куда могут отправиться на бесплатный отдых дети военных, переселенцев и из семей уязвимых категорий.
Благотворительный фонд "Голоса детей" при поддержке Фонда Елены Зеленской проведет четыре двухнедельных кемпа в Карпатах. Для участия в нем приглашают детей 10-16 лет, пострадавших от войны, в том числе с деоккупированных и прифронтовых территорий.
Кто может подать заявку:
Программа кемпа предусматривает психосоциальную поддержку детей, а также активности, которые разовьют их таланты и креативность. Для участников кемпа подготовили творческие и музыкальные мастер-классы, занятия по арт-терапии, посещение термальных бассейнов, прогулки по Карпатам и спортивные соревнования.
Для участия нужно заполнить форму.
Целью юношеского клуба "Свиты" является поддержка подростков, пострадавших из-за войны. В лагере будет упор на психологическое восстановление и внешкольное образование.
Для того чтобы попасть в лагерь, нужно:
подписаться на страницу Instagram svity.lviv
подписаться на телеграмм-канал (ссылка в шапке профиля)
заполнить анкету для участия в программе (ссылка в шапке)
активно посещать занятия
собрать специальные наклейки за участие в мероприятиях
Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.
Правительство расширило список категорий детей, которые могут отправиться на бесплатный отдых в лагерь Артек, который имеет две локации - в Киеве и Закарпатской области.
Бесплатно отдохнуть могут:
Для участия в лагере следует подать заявку в органах социальной защиты областных военных администраций.
Северодонецкий детско-юношеский комплекс "Юность" организует отдых для детей от 6 до 17 лет из Северодонецкого общества. В Днепре для детей устроят разнообразные активности и развлечения.
В программе:
Для участия нужно заполнить форму по ссылке. Дополнительная информация по телефону: 095 093 84 83.
Волновахская городская военно-гражданская администрация организует отдых для детей в возрасте от 7 до 18 лет, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Продолжительность оздоровительной путевки - 21 день, отдыха - 14 дней.
Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Заполненные документы с электронной подписью следует посылать на электронную почту ЦНАП Волновахской городской ЦВА по адресу cnap.volnovahavca@dn.gov.ua. В письме следует указать "Оздоровление".
Читайте также о том, как получить бесплатную путевку в лагерь через программу "єОздоровление".
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