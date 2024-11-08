В Киеве готовят новые правила для террас ресторанов: на каких улицах их быть не может

В Киеве планируют изменить правила размещения террас у ресторанов. В частности, есть список улиц, где установка площадок под запретом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект решения Киевского городского совета.

Три типа площадок

Первый тип - летняя площадка, которая размещается на открытом воздухе (скамейки, столы, стулья, зонты, станция официанта, уличные вазы, вазоны, элементы освещения и т.д.). Она может работать круглый год.

При этом есть определенный перечень мест, где такие локации могут работать только в период с 1 апреля по 15 ноября. В частности, это территория Киево-Печерской лавры, территория возле Софии Киевской, парк Шевченко, Бабий Яр, улицы Андреевский спуск, Банковая, Крещатик, Лаврская, Грушевского, Мазепы.

Второй тип - открытая (сезонная) площадка, которая размещается на открытом воздухе (под тентами, на верандах), и не имеет закрытого помещения для пребывания людей. Такая площадка может размещаться возле ресторана, бара, кафе, столовой, закусочной, пиццерии, кулинарии.

Третий тип - закрытая всесезонная площадка возле заведения питания, устроенная из облегченных конструкций и установленная временно без устройства фундамента и не являющаяся капитальным сооружением.

Площадки этого типа запрещено устанавливать, в частности, на части улиц Верхний Вал, Вознесенский спуск, Сечевых Стрельцов, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Владимирская, Павла Скоропадского, Антоновича, Саксаганского, Эспланадная, Бассейна, Набережно-Крещатицкая, проспект Леси Украинки.

Правила устройства террас ресторанов

Для размещения площадок есть несколько правил: