ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему Пригожин отменил поход на Москву: две версии британской The Telegraph

Новина українською →
Лондон, Понедельник 26 июня 2023 12:06
Почему Пригожин отменил поход на Москву: две версии британской The Telegraph Фото: Бунт Пригожина потерпел неудачу по двум причинам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По данным источникам в службе безопасности Великобритании, российские спецслужбы угрожали семьям лидеров группы "Вагнера", прежде чем Евгений Пригожин отменил свое наступление на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Также было подсчитано, что наемники насчитывали всего 8 тысяч бойцов, а не заявленные 25 тысяч, и, вероятно, потерпели бы поражение при попытке захватить российскую столицу, отмечается в публикации.

Согласно информации, которой поделились с The Telegraph, Владимир Путин теперь попытается ассимилировать солдат группы "Вагнера" в российскую армию и устранить ее бывших лидеров.

"Анализ дает ключ к разгадке того, почему Пригожин, лидер группы Вагнера, отменил свой мятежный марш на Москву в субботу всего за несколько часов до прибытия в столицу", - говорится в материале.

Остаются предположения о том, какая формальная сделка была заключена, если таковая была. Кремль заявил в субботу, что Пригожин отправится в Беларусь в обмен на помилование по обвинению в государственной измене.

Никаких комментариев от Пригожина по поводу этого предложения не поступало. Также остается неясным, будет ли министр обороны России Сергей Шойгу понижен в должности или уволен, как того требовал Пригожин.

Бунт Пригожина

Напомним, лидер наемников "Вагнер" Евгений Пригожин начал военный мятеж вечером 23 июня. "Вагнеровцы" фактически без боя захватили Ростов-на-Дону и Воронеж. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км, но Пригожин вечером 24 июня заявил, что прекращает поход на Москву.

Позже стало известно, что Пригожина отправляют в Беларусь, закрывая уголовные дела о перевороте.

Российское военное ведомство утром 26 июня показало кадры с министром Сергеем Шойгу, чьей отставки требовал Пригожин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО