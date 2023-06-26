Почему Пригожин отменил поход на Москву: две версии британской The Telegraph

По данным источникам в службе безопасности Великобритании, российские спецслужбы угрожали семьям лидеров группы "Вагнера", прежде чем Евгений Пригожин отменил свое наступление на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Также было подсчитано, что наемники насчитывали всего 8 тысяч бойцов, а не заявленные 25 тысяч, и, вероятно, потерпели бы поражение при попытке захватить российскую столицу, отмечается в публикации.

Согласно информации, которой поделились с The Telegraph, Владимир Путин теперь попытается ассимилировать солдат группы "Вагнера" в российскую армию и устранить ее бывших лидеров.

"Анализ дает ключ к разгадке того, почему Пригожин, лидер группы Вагнера, отменил свой мятежный марш на Москву в субботу всего за несколько часов до прибытия в столицу", - говорится в материале.

Остаются предположения о том, какая формальная сделка была заключена, если таковая была. Кремль заявил в субботу, что Пригожин отправится в Беларусь в обмен на помилование по обвинению в государственной измене.

Никаких комментариев от Пригожина по поводу этого предложения не поступало. Также остается неясным, будет ли министр обороны России Сергей Шойгу понижен в должности или уволен, как того требовал Пригожин.

Бунт Пригожина

Напомним, лидер наемников "Вагнер" Евгений Пригожин начал военный мятеж вечером 23 июня. "Вагнеровцы" фактически без боя захватили Ростов-на-Дону и Воронеж. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км, но Пригожин вечером 24 июня заявил, что прекращает поход на Москву.

Позже стало известно, что Пригожина отправляют в Беларусь, закрывая уголовные дела о перевороте.

Российское военное ведомство утром 26 июня показало кадры с министром Сергеем Шойгу, чьей отставки требовал Пригожин.