Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтийским морем (видео)

Два французских самолета Mirage 2000-5 29 февраля перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72. Инциденты произошли в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.

Check out how it looks, when 2 Mirage 2000-5 intercept 2



Directly after fighters были re-tasked do new mission, where they also intercepted a AN-72 летать в Международный аэропорт Северной части #SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com ) Март 1, 2024