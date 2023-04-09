Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю

За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные ликвидировали 4000 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет и 30 БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.