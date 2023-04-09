ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
По данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 178 150 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3636 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 7024 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2740 (+13) ед,
- РСЗО - 533 (+0) ед,
- средства ПВО - 282 (+0) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2312 (+14),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5602 (+3) ед,
- специальная техника - 309 (+5).
Как сообщалось, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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