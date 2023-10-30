Самолет и более 800 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 30 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 299 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 15 танков и 20 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.
Также представитель Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун заявил, что РФ сосредоточила 40 тысяч личного состава на Авдеевском направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.
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