ВСУ проводят атаки на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Сообщается. что украинские военные нанесли удары по тыловым районам России на юге Украины.

По предварительной информации, украинские военные удерживают позиции и проводят атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области, атаковали близ Поймы и Пищановки, а также ведут боевые действия близ Крынков.

Украинские военные продвинулись к югу от Новомихайловки, продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По сообщениям ISW, 1 ноября российские войска продолжили локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 31 октября, показывает, что российские войска продвинулись к востоку от Петропавловки.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили более 10 российских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надии. Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают свои попытки отбить Купянск, но не добились никакого стратегического успеха на Купянском направлении.

Российский блогер заявил, что российская авиация на Купянском направлении продолжает наносить удары по украинским переправам через реку Оскол. Другой российский военный блогер опубликовал видеозапись, на которой якобы показаны подразделения российской 1-й гвардейской танковой армии, захватывающие неуказанный опорный пункт в направлении Купянска.

Генштаб сообщил, что российские войска 1 ноября не вели никаких наступательных действий на Лиманском направлении.

Российские источники утверждали, что украинские войска провели неудачные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 1 ноября. Министерство обороны России (МО) заявило, что элементы российской западной группировки войск отразили две украинские атаки в районе Синьковки и что элементы российской центральной группировки войск отразили две украинские атаки в районе Грековки и Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

ISW заметили, что российские войска продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении 1 ноября, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались улучшить свои позиции вблизи Клещиевки и Андреевки и атаковали близ Южного, но не продвинулись вперед.

Представитель командования сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо отметил, что российские войска перебрасывают резервы в район Бахмута, чтобы возобновить активные наступательные операции после перехода к обороне, хотя ISW пока не наблюдала признаков прибытия российских резервов на Бахмутском направлении или присутствия дополнительных российских войск в районе Бахмута.

Российские блогеры утверждали, что российские войска атаковали к северо-западу от Бахмута из Берховки в направлении Богдановки.

Украинские защитники продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Российские источники утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали близ Зеленополья и участок железнодорожной линии между Клещиевкой и Андреевкой. Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции к югу от Бахмута.

По словам института, 1 ноября российские войска продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки и, как сообщается, продвинулись вперед. Известный российский военный блогер заявил, что российские войска, включая мобилизованных военнослужащих из Сибири, продвинулись с позиций в Красногоровке через железнодорожные пути в направлении Новокалиново и Керамика.

Российские СМИ заявили, что 31 октября российские войска продвинулись к западу и югу от Авдеевки в районе Северного и Первомайского.Несколько российских источников 1 ноября заявили, что к северу от Авдеевки в районе мусорного полигона идут ожесточенные бои, а один военный блогер отметил, что российские войска готовятся начать атаки на промышленную зону Авдеевского коксохимического завода на севере Авдеевки.

Украинский солдат сообщил, что российские войска также проводят атаки к югу от Авдеевки из Водяного в направлении Северного. Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе Авдеевки, Северного, Первомайского, Керамика и Степового.

Украинские военные провели ограниченные контратаки вблизи Авдеевки 1 ноября, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 1 ноября, показана украинская контратака к северу от Красногоровки, но источник видео утверждал, что российские войска в конечном итоге отразили атаку и вынудили украинские войска отступить.

Российские источники утверждали, что украинские военные безуспешно контратаковали в районе террикона к северу от Авдеевки и вблизи Красногоровки. Один российский военный блогер заявил, что украинские военные успешно сдерживают российские атаки вблизи Тоненького.

Российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 1 ноября, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов. По сообщениям Генштаба, российские войска безуспешно атаковали в Марьинке и вблизи Новомихайловки.

Украинские военные провели наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 1 ноября и подтвердили продвижение. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 31 октября, показывает, что украинские военные продвинулись к югу от Новомихайловки.

"Южная ось"

По сообщениям ISW, украинские военные не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в районе границы Донецкой и Запорожской областей 1 ноября.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей 1 ноября и, как сообщается, недавно продвинулись вперед.

Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Пречистовки, Золотой Нивы и Старомайорска.

Российский блогер заявил, что подразделения российской армии наступают в районе Ровнополя и атаковали западнее Старомайорска. Российский батальон “Восток”, который, как сообщается, действует к юго-востоку от Великой Новоселки, заявил, что 31 октября российские войска добились некоторых успехов в неустановленных районах вблизи границы Донецкой и Запорожской областей.

По словам ISW, 1 ноября украинские военные продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Российский военный блогер утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись от Щербаков в направлении Мирного и добились успехов к западу от Работино. Российские блогеры утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали близ Новопрокоповки и Вербового.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в западной части Запорожской области, но 1 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские военные отразили российские атаки вблизи Работино. Российские источники утверждали, что российские войска атаковали украинские позиции близ Вербового 31 октября и 1 ноября.

Российские блогеры продолжают утверждать, что украинские военные удерживают позиции и проводят атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российские блогеры утверждали, что украинские военные атаковали близ Поймы и Пищановки, а также что идут боевые действия близ Крынков.

Российские блогеры утверждали, что украинские военные сохраняют позиции в Крынках, где продолжают укреплять свои позиции и где российские военные наносят тяжелые авиаудары и удары термобарической артиллерии. Российский военный блогер заявил, что украинские войска заминировали район близ Крынков, чтобы затруднить атаки российской пехоты в этом районе.

По сообщениям ISW, 1 ноября украинские военные нанесли удары по тыловым районам России на юге Украины. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска сбили семь украинских ракет, нацеленных на оккупированный Крым, над оккупированной Херсонской областью и что две из ракет упали в заброшенном районе на Арабатской стрелке, не причинив ущерба или жертв.

Российские оккупационные власти установили дымовые завесы на мосту через Керченский пролив предположительно в ответ на ракетную угрозу, но один российский блогер охарактеризовал дымовые завесы как “припарку для мертвеца”, отметив их неэффективность.