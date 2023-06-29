Самолет и почти 700 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 29 июня, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 227780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 27 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.23 ориентировочно составили:
По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, потери российских оккупантов в войне растут почти каждый день. Это связано с неопытными российскими солдатами на фронте и профессионализмом ВСУ.
При этом, рейтинг Global Firepower ранее подсчитал, что потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.
Напомним, за апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь российской армии на войне с Украиной сократился примерно на 30% после исключительно тяжелых потерь в январе-марте.
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