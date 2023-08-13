Самолет, летевший из Норвегии в Турцию, проникал в воздушное пространство Украины, - СМИ

Самолет турецкой авиакомпании с норвежскими туристами, следовавший из Осло в Анталию, 25 июля проникал в закрытое воздушное пространство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK .

Самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines следовал из Осло в Анталию. Его маршрут, где зафиксировано проникновение в закрытое воздушное пространство Украины, зафиксирован на сайте Flightradar24.

Сообщается, что после двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей, далее он проследовал в воздушное пространство Румынии. В авиакомпании BBN Airlines подтвердили, что 25 июля их самолет сменил маршрут из-за приближающейся бури.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", - заявил представитель авиакомпании.

Нарушение воздушного пространства Украины

С начал полномасштабного вторжения РФ воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов. Но за это время зафиксировано несколько случаев нарушений международного запрета.

Так, в июне 2023 года в закрытое небо Украины залетел самолет Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air, который выполнял чартерный рейс из польского аэропорта Познань в на турецкий курорт Анталья.

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