RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самолет Пригожина могли сбить ракетой класса "воздух-земля", - Reuters

Фото: Евгений Пригожин, главарь ППК "Вагнера" (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки считают, что авиакатастрофа, в которой погиб главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, могла быть спровоцирована ударом от ракеты класса "земля-воздух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, по словам двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, вероятно самолет с Пригожиным был сбит ракетой класса "замля-воздух", которую выпустили с территории России.  

"Чиновники, которые говорили на условиях анонимности ввиду чувствительности этого вопроса, подчеркнули, что эта информация все еще является предварительной и находится на стадии проверки", - добавляет Reuters.

Авария самолета Пригожина

Вчера, 23 августа, произошла авиакатастрофа на территории Тверской области Российской Федерации, в результате которой погибли 10 человек. Позже, как сообщила Росавиация, среди пассажиров был глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. В то же время официально смерть главаря "наемников" не подтвердили.

Как рассказывают эксперты, вероятно, к ликвидации Пригожина причастны российский диктатор Владимир Путин или же министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Первый уже заявлял о том, что никогда не сможет простить измену. Последние двое могли ликвидировать Пригожина в качестве публичной казни и демонстрации собственной власти.

Детальнее о ликвидации главы ЧВК "Вагнера" можно прочитать в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЕвгений Пригожин