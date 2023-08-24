Самолет Пригожина могли сбить ракетой класса "воздух-земля", - Reuters

Как пишет издание, по словам двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, вероятно самолет с Пригожиным был сбит ракетой класса "замля-воздух", которую выпустили с территории России.

"Чиновники, которые говорили на условиях анонимности ввиду чувствительности этого вопроса, подчеркнули, что эта информация все еще является предварительной и находится на стадии проверки", - добавляет Reuters.

Авария самолета Пригожина

Вчера, 23 августа, произошла авиакатастрофа на территории Тверской области Российской Федерации, в результате которой погибли 10 человек. Позже, как сообщила Росавиация, среди пассажиров был глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. В то же время официально смерть главаря "наемников" не подтвердили.

Как рассказывают эксперты, вероятно, к ликвидации Пригожина причастны российский диктатор Владимир Путин или же министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Первый уже заявлял о том, что никогда не сможет простить измену. Последние двое могли ликвидировать Пригожина в качестве публичной казни и демонстрации собственной власти.

Детальнее о ликвидации главы ЧВК "Вагнера" можно прочитать в материале РБК-Украина.