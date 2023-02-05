RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самолет, более 5 тысяч россиян, 6 ПВО и десятки техники: потери РФ в Украине за 7 дней

Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 30 января по 5 февраля, украинские военные ликвидировали 5130 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, шесть систем ПВО и 11 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 30.01-05.02 ориентировочно составили:

  • личного состава 5130 человек ликвидировано,
  • танков - 23 ед,
  • боевых бронированных машин - 39 ед,
  • артиллерийских систем - 31 ед,
  • РСЗО - 7 ед,
  • средств ПВО - 6 ед,
  • самолетов - 1 ед,
  • вертолетов - 0 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11,
  • крылатых ракет – 0,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 ед,
  • специальной техники - 4.

Напомним, по данным на утро воскресенья, 5 февраля, ВСУ ликвидировали в сутки 700 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 131 290 военных. Также ВСУ уничтожили две вражеские системы ПВО.

Отметим, 5 февраля стало известно, что пограничники "приземлили" российский дрон в Донецкой области. Вражеский беспилотник корректировал артиллерию оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине