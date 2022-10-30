Оккупанты снизили темп наступления под Бахмутом после удара ВСУ, - ISW

Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября, вероятно, оправившись от украинского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Украинские силы нанесли высокоточный удар по российским войскам, которые готовились к новой атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли около 300 российских военнослужащих.

Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.

Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждающих съемок боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.

Другие ключевые выводы ISW

Россия, вероятно, ускоряет усилия по насильственному обезлюдению районов Херсонской области вдоль реки Днепр и заселению их российскими солдатами, некоторые из которых не одеты в военную форму, в нарушение закона о вооруженных конфликтах.

Министерство обороны России отреагировало на давление со стороны блогеров в отношении обращения с российскими военнопленными и проведения обменов пленными.

Украинские войска закрепляли достигнутое и продолжали контрнаступательные действия на линии Святово-Кременная.

Украинская разведка указала, что за оборону Херсонской области по-прежнему отвечают российские войска самого высокого качества.

Русские войска продолжали занимать оборонительные позиции на западном берегу Днепра.

Российские войска, вероятно, добились незначительных успехов в районе Донецка.

Кремль поручил российским судьям не освобождать заключенных от условно-досрочного освобождения, а вместо этого направлять их на вербовку в ЧВК.

Кремль, вероятно, проводит информационную операцию по снижению напряженности между христианами и мусульманами в России, чтобы угодить группам религиозных меньшинств в российских вооруженных силах.

Напомним, по мнению аналитиков, атаку на фрегат класса "Григорович" Черноморского флота РФ возле Севастополя, вероятно, совершили Вооруженные силы Украины. Однако это лишь сдержанный ответ на бомбардировки украинских городов.

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