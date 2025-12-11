ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Самолет с Пашиняном не приземлился в Москве из-за массированной атаки дронов

Четверг 11 декабря 2025 11:36
UA EN RU
Самолет с Пашиняном не приземлился в Москве из-за массированной атаки дронов Фото: премьер-министра Армении Никола Пашинян (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из-за закрытого воздушного пространства на фоне массированной атаки дронов. Борт ушел на запасной аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным СМИ, борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил добро. В результате самолет отправили в Пулков (Санкт-Петербург - ред.), где около часа ночи и приземлился.

Премьер-министр Армении летел в Москву после визита в Германию и планировал участвовать в заседании межгосударственного совета ЕАЭС.

Что известно об атаке на Москву

В ночь на 11 декабря Россия подверглась массированной атаке беспилотников, в том числе дроны летели и на Москву. Мэр Сергей Собянин с вечера 10 декабря до утра 11-го отчитывался о якобы сбитых беспилотниках над российской столицей и насчитал всего 32 дрона. О реальных последствиях он традиционно умолчал, заявляя лишь о "падении обломков".

Из-за ограничения воздушного пространства российский Аэрофлот объявил о переносе и отмене части рейсов.

Четыре московских аэропорта - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - поочередно вводили ограничения.

По данным российских СМИ, в результате в ночь на 11 декабря в московских аэропортах задержали более 170 рейсов.

Значительную часть самолетов переориентировали на аэропорт Пулково. Два международных рейса почти полтора часа кружили над Владимирской областью: один борт отправили в Петербург, другой оставался в ожидании "окна" в воздухе.

Тем временем во Внуково пассажиры встречали утро прямо в терминале - люди раскладывали карематы, коробки и занимали скамейки, проводя ночь в аэропорту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Армения Атака дронов
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений