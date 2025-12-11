Самолет с Пашиняном не приземлился в Москве из-за массированной атаки дронов

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из-за закрытого воздушного пространства на фоне массированной атаки дронов. Борт ушел на запасной аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Премьер-министр Армении летел в Москву после визита в Германию и планировал участвовать в заседании межгосударственного совета ЕАЭС.

По данным СМИ, борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил добро. В результате самолет отправили в Пулков (Санкт-Петербург - ред.), где около часа ночи и приземлился.

Что известно об атаке на Москву

В ночь на 11 декабря Россия подверглась массированной атаке беспилотников, в том числе дроны летели и на Москву. Мэр Сергей Собянин с вечера 10 декабря до утра 11-го отчитывался о якобы сбитых беспилотниках над российской столицей и насчитал всего 32 дрона. О реальных последствиях он традиционно умолчал, заявляя лишь о "падении обломков".

Из-за ограничения воздушного пространства российский Аэрофлот объявил о переносе и отмене части рейсов.

Четыре московских аэропорта - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - поочередно вводили ограничения.

По данным российских СМИ, в результате в ночь на 11 декабря в московских аэропортах задержали более 170 рейсов.

Значительную часть самолетов переориентировали на аэропорт Пулково. Два международных рейса почти полтора часа кружили над Владимирской областью: один борт отправили в Петербург, другой оставался в ожидании "окна" в воздухе.

Тем временем во Внуково пассажиры встречали утро прямо в терминале - люди раскладывали карематы, коробки и занимали скамейки, проводя ночь в аэропорту.