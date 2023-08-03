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Самолет Дуды четырежды пытался сесть на военном аэродроме, но ему помешал шторм

Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Самолет президента Польши Анджея Дуды четырежды пытался сесть на военном аэродроме, но так и не смог этого сделать из-за шторма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Дуда должен был сесть на аэродроме в Бабьих Долах, однако в регионе начался шторм, из-за чего местный аэропорт не смог принять несколько самолетов. Его борт пытался совершить посадку четыре раза, но не смог и вернулся в Варшаву.

Отмечается, что Дуда должен был посетить Центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне, где ему предстояло дать оценку текущей ситуации в Балтийском море, в том числе и по учениям российских военно-морских сил.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера позже сообщил, что следующий визит состоится завтра, 4 июля.

Безопасная ситуация в Польше

В последнее время Польша сталкивается с увеличением количества провокаций со стороны Белоруссии, куда перевели частную военную компанию "Вагнер". Так, боевики собираются провести учения с белорусскими военными у границы Польши.

А несколько дней назад белорусские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 заметили над польским пограничным селом. Позже факт нарушения границы был подтвержден и в Министерстве обороны страны.

Более подробно об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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Анджей ДудаПольша