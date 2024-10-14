Не в ноябре? Украина может провести саммит мира позже, чем планировалось

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Саммит должен был пройти в ноябре

После завершения первого саммита мира украинские чиновники практически сразу заявляли о планах провести второй саммит мира до конца года.

В свою очередь министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис уточнял, что такое мероприятие могут провести до президентских выборов в США (5 ноября).

Позже Украина анонсировала подготовку мирного плана. Как отмечал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, завершение работы над таким планом является обязательным условием для проведения второго саммита. Это объясняется тем, что мирный план на мероприятии хотят представить России в случае ее участия.

Сейчас для подготовки мирного плана Украина проводит тематические конференции по каждому из пунктов формулы мира. Пока прошло три таких встречи, а всего их должно быть десять.

Несмотря на то, что большая часть тематических конференций пока не состоялась, в сентябре президент Владимир Зеленский заверял, что второй саммит мира проведут в ноябре. Также, по его словам, на саммит собираются пригласить Россию.

Новые планы Украины

На прошлой неделе советница руководителя Офиса президента Дарья Заривна рассказала о новых планах Украины на проведение саммита мира.

"В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы (мира - ред.), которые заканчиваются принятием коммюнике", - отметила чиновница.

Позже она уточнила, что дату проведения второго саммита определят после завершения тематических конференций по пунктам формулы мира - то есть после октября.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил такую информацию. Он уточнил, что в ноябре уже будет готов план для проведения саммита мира.