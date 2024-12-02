"Ноябрь колоссальный по количеству потерь врага". Волошин рассказал о последствиях штурмов РФ

За ноябрь кафиры потеряли более 35 000 своих военных в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Единые новости".

Он рассказал, что русские войска продолжают атаковать малыми группами, используя минимум бронетехники.

По его словам, ноябрь можно назвать колоссальным по уровню потерь врага.

Волошин также сообщил, что на прошлой неделе кафиры совершили 1156 штурмов, что более 921 атаки за предыдущую неделю.

Также спикер отметил, что в настоящее время ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" остается контролируемой Силами обороны, однако она все еще напряжена.

"Почти на всех участках фронта продолжаются боевые действия. Конечно, обстановка динамично меняется", - добавил он.

Потери РФ в войне против Украины

По данным украинского Генерального штаба, за прошедшие сутки российские войска потеряли почти 1800 солдат на разных участках фронта.

Еще раньше министерство обороны Украины также заявило, что в ноябре потери россиян были рекордными. Они составили 45720 российских военнослужащих.

Кроме того, потери боевой техники врага также были велики. Только ориентировочная стоимость утраченных российских танков эквивалентна примерно 450 миллионам долларов США.

Всего известно, что РФ с начала полномасштабной войны в 2022 году потеряла уже более 743 тысяч своих солдат.