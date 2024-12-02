"Листопад колосальний за кількістю втрат ворога". Волошин розповів про наслідки штурмів РФ

За листопад окупанти втратили понад 35 000 своїх військових у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер національного телемарафону "Єдині новини".

Він розповів, що російські війська продовжують атакувати малими групами, використовуючи мінімум бронетехніки.

За його словами, листопад можна назвати колосальним за рівнем втрат ворога.

Волошин також повідомив, що минулого тижня окупанти здійснили 1156 штурмів, що більше ніж 921 атака за попередній тиждень.

Також речник зазначив, що наразі ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" залишається контрольованою Силами оборони, однак вона все ще є напруженою.

"Майже на всіх ділянках фронту тривають бойові дії. Звісно, що обстановка динамічно змінюється", - додав він.

Втрати РФ у війні проти України

За даними українського Генерального штабу, минулої доби російські війська втратили майже 1800 солдатів на різних ділянках фронту.

Ще раніше міністерство оборони України також заявило, що у листопаді втрати росіян були рекордними. Вони склали 45 720 російських військовослужбовців.

Окрім цього, втрати бойової техніки ворога також були великими. Лише орієнтовна вартість втрачених російських танків еквівалентна приблизно 450 мільйонам доларів США.

Загалом відомо, що РФ від початку повномасштабної війни у 2022 році втратила вже понад 743 тисячі своїх солдатів.