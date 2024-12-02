Десантники захватили в плен бывших заключенных россиян в Курской области: видео допросов

Украинские десантники захватили в плен 11 российских военных в Курской области. Они оказались бывшими заключенными, подписавшими контракт с армией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШУ ВСУ).

Как рассказали десантники, во время одного из неудачных вражеских штурмов были ликвидированы российские оккупанты.При этом некоторые из россиян сбежали, а те, кто уцелел и спрятался, были взяты в плен подразделением Галицкой бригады.

"На видео рассказ бойцов, бывших заключенных, подписавших контакт и попавших в 11 десантно-штурмовую бригаду армии РФ. Они получили задачу захватить населенный пункт подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население", - подписано видео.

Следует также отметить, что российское командование традиционно бросило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. Само командование сбежало, как только начался бой.

Операция ВСУ в Курской области

С августа украинская армия проводит операцию в Курской области. Эта операция преследовала несколько основных целей - пополнение обменного фонда, создание буферной зоны со стороны РФ и оттягивание российских войск из других точек фронта.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала операции украинским защитникам удалось взять в плен 717 российских кафиров.