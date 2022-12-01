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Письма со взрывчаткой. В Испании заявили, что подобные действия не изменят их позицию по Украине

Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Испания не изменит свою позицию в отношении поддержки Украины из-за обнаружения конвертов с взрывчатым веществом в посольствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес на пресс-конференции.

"Ни одно из таких действий не изменит позицию Испании по продолжению поддержки Украину в защите ее территориальной целостности и суверенитета, потому что у нас есть четкое понимание, что Украина сейчас борется за справедливость", - сказала она.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадрите поступил конверт, который взорвался в руках коменданта. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Другой пакет со взрывчаткой отправили также компании Instalaza, производящей оружие, отправляемое Украине.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще два посольства Украины за границей получили письма с конкретными угрозами.

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Испания