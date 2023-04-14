Письмо со взрывчаткой в посольстве Украины: в Испании отпустили под залог подозреваемого

Судья отметил, что обязал подозреваемого соблюдать список условий освобождения под залог, включая еженедельную явку в суд по месту жительства и сдачу проездных документов, чтобы он не мог покинуть Испанию.

При этом Луис Калама заверил, что риска уничтожения улик или доказательств повторения подобных преступлений, в которых обвиняют пенсионера, нет. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Издание отмечает, что при помощи писем со взрывчаткой подозреваемый хотел, чтобы его страна прекратила предоставляют помощь Украине в войне с Россией.