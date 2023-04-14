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Письмо со взрывчаткой в посольстве Украины: в Испании отпустили под залог подозреваемого

Иллюстративное фото: в Испании отпустили под залог подозреваемого по делу о взрыве в посольстве Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Испании суд решил отпустить под залог 74-летнего пенсионера, которого подозревают в рассылке писем со взрывчаткой в официальные ведомства. Такое письмо получало посольство Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил судья Хосе Луис Калама.

Судья отметил, что обязал подозреваемого соблюдать список условий освобождения под залог, включая еженедельную явку в суд по месту жительства и сдачу проездных документов, чтобы он не мог покинуть Испанию.

При этом Луис Калама заверил, что риска уничтожения улик или доказательств повторения подобных преступлений, в которых обвиняют пенсионера, нет. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Издание отмечает, что при помощи писем со взрывчаткой подозреваемый хотел, чтобы его страна прекратила предоставляют помощь Украине в войне с Россией.

Напомним, 30 ноября 2022 года в посольстве Украины прогремел взрыв. Там сдетонировало письмо, в результате чего один сотрудник дипломатического ведомства получил ранения.

Подобное письмо со взрывчаткой также приходило на имя испанского премьера Педро Санчеса.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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