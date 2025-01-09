Лесные пожары в США усилились, Байден отменил визит в Италию из-за стихии

По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, по состоянию на вечер среды, 8 января, пожар сжег не менее 50 акров у Голливудских холмов.

В частности, огонь уничтожил часть каньона Руньон. Это популярное место для походов и выгула собак среди местных жителей.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом мобилизовал более 7500 пожарных и сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям для защиты населения.

Ньюсом также издал указ, который предусматривает меры для поддержки пострадавших от пожаров.

"Мы направляем все имеющиеся ресурсы на борьбу с этими лесными пожарами, в том числе привлекаем местные и федеральные ресурсы. В Калифорнии тысячи людей работают на местах для борьбы с этими пожарами", - сказал он.

Визит Байдена в Италию отменен

Из-за масштабных пожаров президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию.

Он планировал посетить Италию с 9 по 12 января и встретиться с Папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

В Белом доме отметили, что после возвращения вечером в среду из Лос-Анджелеса, где Байден встретился с полицией, пожарными и сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, "президент принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве полным федеральным реагированием в ближайшие дни".