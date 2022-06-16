У Лисичанську сотні людей залишаються у підвалах без їжі та води, - ДСНС

У Лисичанську Луганської області діти, жінки та літні люди залишаються у підвалах. Так вони рятуються від обстрілів російської армії, у них немає навіть елементарного - їжі та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води. У підвалах маленькі діти, жінки, старі", - йдеться у повідомленні. За даними ДСНС, під прицільним вогнем російських військ знаходиться вся територія Луганської області. "Протягом доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнації в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському", - додають рятувальники.