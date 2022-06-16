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У Лисичанську сотні людей залишаються у підвалах без їжі та води, - ДСНС

Фото: у Лисичанську сотні людей залишаються у підвалах без їжі та води (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Лисичанську Луганської області діти, жінки та літні люди залишаються у підвалах. Так вони рятуються від обстрілів російської армії, у них немає навіть елементарного - їжі та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води. У підвалах маленькі діти, жінки, старі", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, під прицільним вогнем російських військ знаходиться вся територія Луганської області.

"Протягом доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнації в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському", - додають рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території сєвєродонецького заводу "Азот", який контролюють українські війська, знаходяться близько 500 мирних жителів, в тому числі 40 дітей.

Як повідомлялося, раніше російські війська зруйнували всі мости, якими можна було доїхати до Сєвєродонецька (Луганська область).

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Луганськ