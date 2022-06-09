В Лисичанську небезпечно перебувати навіть в укриттях, окупанти б'ють великим калібром, - Гайдай

"Орки потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає", - написав він.

Гайдай також додав, що запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку.

"Вже відзвітувались росіяни, що вони захопили місто, але щось досі гинуть їх солдати", - сказав він.