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В Лисичанську небезпечно перебувати навіть в укриттях, окупанти б'ють великим калібром, - Гайдай

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські військові обстрілюють Лисичанськ (Луганська область) з великого калібру. Мешканцям міста небезпечно перебувати навіть в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Орки потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає", - написав він.

Гайдай також додав, що запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку.

"Вже відзвітувались росіяни, що вони захопили місто, але щось досі гинуть їх солдати", - сказав він.

Нагадаємо, Генштаб повідомляє, що окупанти намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, однак не досягли успіху.

Тим часом Збройні сили знищили базу російських найманців ПВК "Вагнер" у Кадіївці Луганської області.

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