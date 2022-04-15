У Лисичанську під обстріл окупантів потрапили волонтери: одна людина загинула

У Лисичанську Луганської області під обстріл окупантів потрапили волонтери. Одна людина загинула, жінка отримала поранення і у важкому стані перебуває в реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гуманітарну допомогу жителям Лисичанська", - додав Гайдай.

За його словами, під ворожий обстріл потрапили подружжя волонтерів Андрій та Ольга. Чоловік загинув на місці. Жінка у важкому стані перебуває в лікарні.

Нагадаємо, сьогодні з Луганської області по п'яти коридорах вдалося евакуювати 370 осіб. При цьому з Попасної змогли виїхати тільки троє жителів.

Зазначимо, раніше в офісі президента України закликали жителів Луганської та Донецької областей якнайшвидше евакуюватися, оскільки в регіоні очікується посилення бойових дій.

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