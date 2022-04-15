RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Лисичанську під обстріл окупантів потрапили волонтери: одна людина загинула

Фото: у Лисичанську під обстріл потрапило подружжя волонтерів, чоловік загинув (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Лисичанську Луганської області під обстріл окупантів потрапили волонтери. Одна людина загинула, жінка отримала поранення і у важкому стані перебуває в реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, під ворожий обстріл потрапили подружжя волонтерів Андрій та Ольга. Чоловік загинув на місці. Жінка у важкому стані перебуває в лікарні.

"Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гуманітарну допомогу жителям Лисичанська", - додав Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні з Луганської області по п'яти коридорах вдалося евакуювати 370 осіб. При цьому з Попасної змогли виїхати тільки троє жителів.

Зазначимо, раніше в офісі президента України закликали жителів Луганської та Донецької областей якнайшвидше евакуюватися, оскільки в регіоні очікується посилення бойових дій.

Війна Росії проти України йде 51-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЛисичанськВійна в Україні