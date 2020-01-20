У Лисичанську горів склозавод

У Лисичанську Луганської області сталася пожежа на території склозаводу "Пролетарій" по вулиці Мічуріна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 9:17. Загорівся дах покинутої будівлі.

Пожежу на площі 800 кв. м. локалізовано о 12:00 та ліквідовано о 13:45. Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено.

Для ліквідації пожежі залучалося 26 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, сьогодні в дніпровському гуртожитку медицинського коледжу по проспекту Богдана Хмельницького сталась пожежа. Займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогнем знищено меблі та майно мешканців кімнати.

РБК-Україна писало, що вчора сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок на Троєщині в Києві. Інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Каштанова, 15А. Полум'ям охопило 3 та 4 поверхи будівлі.