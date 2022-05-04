ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПриватБанк запустив пілотний проект випуску платіжних карток "Простір"

Новость на русском →
Україна, Середа 04 травня 2022 11:11
ПриватБанк запустив пілотний проект випуску платіжних карток "Простір" Фото: ПриватБанк випускатиме платіжні картки "Простір" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк запустив пілотний проект емісії платіжних карток національної платіжної системи "Простір". На першому етапі проекту такі картки за бажанням клієнтів можна оформити у базових відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"ПриватБанк випускатиме картки "Простір" як звичайні картки для виплат", - йдеться в повідомленні.

Користуватися картками "Простір" від ПриватБанку можна для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньо переміщеним особам. Ними можна оплачувати покупки по всій Україні, отримувати готівку в банкоматах та переказувати гроші по Україні.

"Простір" - українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, видача готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карт за технологією, розробленою НБУ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни